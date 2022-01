Jak se dohrává aférka zvaná „kapr gate“, kdy influencerka Lucie Zelinková s podporou Komerční banky spočítala uhlíkovou stopu kaprů a vyzvala Čechy, zda by to nešlo o Vánocích bez nich? Proč se celý bankovní byznys barví na zeleno? Do...

7. 1. 2022