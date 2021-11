Dnes se měl šéf ODS Petr Fiala stát premiérem. Kdo by to u brněnského profesora ještě před nedávnem řekl? Jenže nestane se. Miloš Zeman to vzal z Ústřední vojenské nemocnice oklikou s krátkou zastávkou v Lánech zpátky do Ústřední vojenské nemocnice...

