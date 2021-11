Spousta politiků v pandemii vyzývala, aby se firmy vrátily z Číny zpět do Evropy. Jenže se děje pravý opak, jak na datech ukazují experti. Data naopak úplně vynechal premiér Andrej Babiš, když tento týden vystoupil na světové konferenci o změnách klimatu. Poslechněte si, jak Babiš vůči světu zaujal klasický český postoj – děláte to úplně blbě, ale jak byste to tedy dělat měli, to vám neporadím.

