Komfort je nový luxus a když už nakupovat, tak v sekáči. Jaké trendy ovládly samotný módní průmysl?

„Móda je přímým odrazem doby, ve které žijeme,” říká japonský umělec Azuma Makoto. Jestli jste si v posledních letech mohli v módě na něco vsadit, bylo to, že streetwear nestále poroste. A pak přišla pandemie a posun k ležérnější módě se ještě urychlil. Podle Brandwatch Fashion Report se o streetwearu na sítích mluvilo o 309 % více než v předchozích letech a definitivně tak převálcoval vysokou krejčovinu, u které objem zmínek naopak klesl o 64 procent. Pracovní uniforma se změnila na „nahoře byznys, dole party”, a příliš se to nemění ani po rozvolnění – pořád nosíme raději funkční oblečení a tenisky, než obleky a krajky. Módní průmysl navíc dostal poslední zásah, dospívající Generace Z definitivně nabourala staré struktury a u značek ji nejvíc zajímají morální hodnoty, postoj k ekologii či genderu nebo to, jak se staraly o své zaměstnance během lockdownů. Vyšlo také vůbec první číslo skandinávské edice Vogue s aktivistkou Greta Thunberg na obálce, která v rozhovoru pro nejslavnější módní magazín na světě kritizuje módní průmysl.

Móda také generuje dostatek zajímavých buzzwordů, podíváme se na upcycling, deadstock, dopaminové oblékání nebo třeba farm-to-fashion. A zjistíme překvapivý fakt – bavlněné tašky nejsou spásným ekologickým řešením, naopak, jsou důvodem další krize.

Tip: Sledujte Instagram @hospodarky, kde se na všechny zmíněné trendy můžete i podívat.

