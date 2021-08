O vodíku jako alternativě fosilních paliv se mluví méně než o elektřině. Do budoucna by se ale mohl doplňovat s elektřinou třeba v těžké pozemní dopravě nebo v letectví, říká Martin Abel z Asociace pro mezinárodní otázky. Největšími investory do vodíkové ekonomiky jsou velké energetické firmy, které potřebují najít způsoby, jak nahradit fosilní paliva. V Česku ale vodíková ekonomika zatím neexistuje.

Využití vodíku je možné tam, kde potřebujete nahradit fosilní paliva něčím opravdu výhřevným a těžko upotřebíte elektřinu, říká Martin Abel. A vodík je třikrát výhřevnější než zemní plyn.

V podcastu vysvětlujeme, jak se liší šedý vodík od zeleného nebo co je vodík tyrkysový. Vznikají nové technologie, které hledají energeticky méně náročné způsoby výroby vodíku, při nichž nevzniká tolik oxidu uhličitého.

O vodíkové ekonomice nemá smysl přemýšlet jako o produktu národního státu, ale v kontextu celé evropské ekonomiky, protože pro jednotlivé státy bude i v budoucnu vodík poměrně vzácný, tvrdí Abel, který je spoluautorem studie o budoucnosti vodíkové ekonomiky v Česku.

Nejnovější díl a také předchozí epizody podcastu Signál Martina Ehla si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty a také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.