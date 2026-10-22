Návrh státního rozpočtu na příští rok je rekordně investiční a výrazně podpoří růst české ekonomiky, hájila jej těmito slovy ve sněmovně ministryně financí Alena Schillerová. Odpůrci naopak tvrdí, že rozpočet se schodkem 386 miliard je nutné přepracovat, protože jej považují za riziko pro budoucnost a také je prý v rozporu s programem vlády.
O rozpočtu a jak je to doopravdy jsme se v Ranním brifinku bavili s komentátorem HN Luďkem Vainertem.
Babiš se ostře pustil do bank. Obvinil je z nenasytnosti a slíbil jednání o hypotékách, kritice neušla ani ČNB
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit