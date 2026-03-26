Cena ropy v posledních týdnech na světových trzích kolísá v pásmu 85–115 dolarů za barel a její další vývoj bude záležet na tom, jak rychle se uklidní situace na Blízkém východě. Dopad se projevil i v Česku, na rozdíl od cen ropy ovšem ceny pohonných hmot u čerpacích stanic míří pouze vzhůru.
Jaký vývoj se dá očekávat v dalších dnech a co s tím může dělat ministerstvo financí? Víc v rozhovoru v Ranním brífinku s předsedou představenstva Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivanem Indráčkem.
Vláda spotřební daň snižovat nechce. Drahou naftu je lidem připravena vykompenzovat jinak
V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist