Zbrojařská skupina Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada přitahuje v poslední době zvýšenou pozornost kvůli svému vstupu na burzu v Amsterdamu. O její cenné papíry byl během úpisu mezi institucionálními investory obrovský zájem. Získat akcie do svého portfolia se snažil také fond J&T Wood Defense. Právě s jeho manažerem Štěpánem Hájkem jsme o CSG v Ranním brífinku detailně mluvili.
Velký vstup na burzu Strnadovy CSG se blíží a o akcie je obrovský zájem. Víme, kde je možné je nakoupit
V Ranním brífinku držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist