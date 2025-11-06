Český pavilon v japonské Ósace navštívilo během světové výstavy Expo 2025 přes 1,5 milionu lidí a jeho součástí bylo více než tisíc kulturních a byznysových akcí. Konkrétní obchodní dopady se podle generálního komisaře Ondřeje Sošky projeví až postupně, protože jednání s japonskými partnery trvají delší dobu. Stát nyní vyhodnocuje nabídky na další umístění pavilonu. Zájem mají tři české subjekty a nově i firma z třetí země, říká Soška, který byl hostem Ranního brífinku Hospodářských novin.
Chaos, fronty a frustrace. Má v digitální době ještě smysl pořádat světové výstavy Expo?
