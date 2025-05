Umělou inteligenci využívá stále více lidí, a to ve svém milostném životě. Z průzkumu pro společnost Gen Digital, jehož se na konci loňského roku zúčastnilo 1000 respondentů, vyplývá, že lidé používající seznamovací aplikace se nebrání využívání AI k nácviku randění. Uvedla to více než třetina respondentů. Ve věkové skupině do 24 let dokonce více než polovina. Využití AI v této rovině ale má také stinné stránky. Podrobněji jsme o tom mluvili s výzkumníkem hrozeb ze společnosti Gen Digital Jakubem Vávrou.

