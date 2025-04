O pasivním příjmu se ve finančním světě hodně mluví. Je to trochu buzzword, který rádi zmiňují jak úplní podvodníci, tak seriózní a velcí správci peněz. Právem. Kdo by nechtěl rentu, z níž by žil. David s Martinem v aktuálním díle podcastu rozebírají, jak se jednotlivé druhy investic hodí pro budování pasivního příjmu, jaké mají výhody a jaká jsou s nimi spojena rizika. Zmiňují, že pasivní příjem nikdy není zcela pasivní. Obvykle alespoň ze začátku vyžaduje jistou dávku úsilí.

