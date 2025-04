Projekt vysokorychlostních tratí patří k nejambicióznějším infrastrukturním plánům v historii České republiky. Jeho odhadovaná cena dosahuje až jednoho bilionu korun a v nejrychlejších úsecích se počítá s rychlostí vlaků až 320 km/h. To zásadně zkrátí cestovní časy nejen mezi českými městy, ale i při cestách do zahraničí. Do podcastu MoneyPenny přijal pozvání náměstek ředitele Správy železnic pro vysokorychlostní tratě Martin Švehlík, se kterým Tomáš a Radek mluvili o procesu výstavby, dopadech na města a regiony. Také přiblížil, jak může projekt ovlivnit ceny nemovitostí v přilehlých oblastech, kdy budeme konkrétní úseky moct využívat a na kolik vyjde jízdenka.

Celý podcast včetně srovnání hypotečních úroků, dlouhodobých investičních produktů, brokerů, kreditních karet a dalších užitečných nástrojů najdete na platformách Herohero nebo Gazetisto.