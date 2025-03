Ukrajina se už 1125 dní brání ruské invazi. V minulém týdnu to vypadalo, že by mohly boje na chvíli ustat. Alespoň to navrhovaly Spojené státy. Americký prezident Donald Trump s ruským protějškem Vladimirem Putinem ale nakonec dojednal jen 30 denní přerušení útoků na energetickou infrastrukturu. Je to na Ukrajině poznat? A jaká je nálada na frontě? Odpovídá přímo z Donbasu šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč.

