Když se investor podívá na čerstvý průzkum, jak se Češi chystají na penzi, nejspíš ho po údivu a smutku nakonec zachvátí hysterický smích. Česká příprava na penzi je bohužel dost tristní. David a Martin se zaměřili tentokrát na jednu z oblíbených možností, a to je investování do nemovitostí, a to jak v zahraničí tak v Česku.

Celý podcast včetně přehledů DIPů, portfolio trackeru, kreditních karet a dalších užitečných nástrojů můžete získat na platformách Herohero nebo Gazetisto.

Kompletní přehled všech dílů podcastu je k dispozici ve speciálním přehledu.