Akciové trhy a třeba i bitcoin zaznamenaly po zvolení Donalda Trumpa divokou jízdu. S jeho nástupem do Bílého domu ale může nastat pro akcie chaotické období. David s Martinem si do aktuálního dílu investičního podcastu Money Penny pozvali portfolio manažera fondu Top Stocks v Erste Asset Management Jána Hájka a vyzpovídali ho, jak bude na výsledek amerických voleb reagovat a co by doporučil ostatním.

Celý rozhovor najdete na platformách Herohero nebo Gazetisto.