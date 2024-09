Na počátku byl příběh s nápadem prodávat komunitní kredity za vysázené stromky a pomoct tak firmám snížit jejich uhlíkovou stopu. Originální myšlenka, se kterou přišli Karel Kotoun a Jan Zvěřina, ale narazila na prostý fakt, že potenciální zákazníci vůbec netušili, jak velká jejich uhlíková stopa je. A tak se zrodil Green0meter – platforma, která právě tuto službu, tedy výpočet uhlíkové stopy, začala firmám nabízet. Nadějný start-up zaujal ČSOB, která se rozhodla jeho rozjezd podpořit a také mu přiřkla ocenění v kategorii Udržitelné inovace v rámci projektu Hospodářských novin Inovátoři roku.

Během podzimu začne příprava jeho dalšího ročníku, který tradičně oceňuje desítku nápadů, projektů, ale i rozjetých start-upů, jež mají potenciál posunout svůj obor dál. To se podařilo i Green0meteru, který na začátku léta založil společný podnik s KBC Bank. Podstata jeho byznysu ale zůstává stejná – výpočet uhlíkové stopy a vytvoření „receptu“ pro firmy, jak ji snížit. „Nejlepší je začít u doporučení, která vám i uspoří peníze, a až v tom sekundárním kroku jít k těm, která už něco stojí. Zatím má naprostá většina našich klientů stále kde brát v oblasti úspor a nemusí se na snižování uhlíkové stopy dívat jako na něco, co jim bude brát peníze a nic jim to nedá,“ říká v podcastu Jan Zvěřina.

Základem pro úspěch jsou pak co nejpreciznější data. „Je potřeba nejen skákat na vlnu udržitelnosti podle toho, co je zrovna trendy,“ připomíná Karel Kotoun. Některá na první pohled viditelná a lákavá řešení přitom v konečném výsledku vůbec nemusí přinést očekávaný efekt. „Třeba elektromobil je důležité brát v úvahu z pohledu lokálního energetického mixu,“ říká. Vzhledem k nízkému podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v Česku tak ve výsledku může elektromobil vyjít z pohledu uhlíkové stopy podobně jako menší úsporné auto se spalovacím motorem.