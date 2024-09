Je to vůbec poprvé, co povodně sledujeme nejen online, ale jaksi i s předstihem. Zatím nikdy se totiž nestalo, že by oficiální místa takto dopředu konkrétně a jasně varovala před blížícími se povodněmi, jako je tomu v uplynulých hodinách a dnech. V čem přesně je aktuální situace tak vážná, v čem je stejná anebo naopak odlišná od předešlých ničivých povodní, to v dnešním Ranním brífinku vysvětlí zakladatel a ředitel expertní skupiny Fakta o klimatu Ondráš Přibyla.

