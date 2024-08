Ruku na srdce: koho by to v únoru 2022 napadlo? Ukrajinská armáda obsadila stovky kilometrů čtverečních ruského území a zjevně z nich nehodlá jen tak odejít. K tomu připravila ruskou armádu o stovky vojáků – zajatých nebo mrtvých.

Tohle je souhrn toho, co se od úterního začátku ofenzivy v Kurské oblasti stalo. Co víme - a co můžeme čekat? Shrnuje Jan Beránek, reportér HN a taky autor obsáhlé analýzy, jejíž část už se i naplňuje.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.