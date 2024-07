Právě dnes oficiálně začínají Letní olympijské hry 2024. Přesně po sto letech se vrací do Paříže, kde se konaly již v letech 1900 a právě 1924. Sportovní fanoušky samozřejmě zajímá hlavně to, v jakých disciplínách mají jejich oblíbenci šanci na zisk medailí a kolik by jich reprezentanti dohromady mohli vybojovat. Ve hře jich rozhodně není málo – soutěžit se bude o 329 sad medailí v celkem 32 sportech. Jak úspěšní čeští sportovci budou, to je otázka, kterou se zabývali i experti poradenské společnosti Deloitte. Co zjistili? Nejen na to se v Ranním brífinku ptáme hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka.

