Snaží se úsporně hospodařit s vodou, mají plán obnovy lesů na příštích 150 let a chystají se na nástup komunitní energetiky – to je jen několik bodů, které přispěly k tomu, že Černovice letos získaly ocenění Zelená obec roku v kategorii nad 1000 obyvatel. V jejich čele stojí už 14 let starosta Jan Brožek (KDU-ČSL). Přestože mají Černovice statut města (s necelými 1800 obyvateli), jejich správa má spíše „vesnický“ charakter – skládají se z desítky místních částí rozprostřených na podobně velkém katastru, jako má sedmdesátitisícové Kladno.

Tato roztříštěnost, typická pro Vysočinu a jižní Čechy, na jejichž pomezí se město nachází, ale také výrazně zvyšuje některé náklady, například na údržbu vodovodní sítě. „Je úplně běžné, že se vám dvacet i třicet procent vody v síti ztratí, než doteče k odběrateli,“ upozorňuje v podcastu HN starosta. Podle něj by hodně pomohlo, kdyby stát zafinancoval právě opravy vodovodů. Zároveň si ale uvědomuje, že náklady takového programu by byly extrémně velké – nejméně ve stovkách miliard korun. Proto by přivítal alespoň možnost lépe regulovat spotřebu – třeba prostřednictvím zvýšení ceny, když nastane sucho.