Hnutí ANO první, koalice Spolu o necelé čtyři procentní body druhá. Pořadí na prvních dvou místech v evropských volbách koresponduje s předvolebními průzkumy a očekáváními analytiků. Hodně zajímavé to však začíná být na dalších pozicích. Dohromady pětinu hlasů získala dvě mimoparlamentní uskupení – Motoristé s Přísahou a Stačilo. Naopak pohořeli Piráti, kteří přišli o téměř 150 tisíc voličů a spadli na méně než polovinu procentního zisku z předchozích eurovoleb. Hodně překvapivých výsledků, ideální čas pozvat do studia Ranního brífinku politického komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka a probrat s ním, co se to v Česku děje.

