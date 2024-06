Je to věc, na kterou si můžete vsadit. Kdykoli začne veřejná debata o tom, jestli nějaké nádraží opravit, nebo zbourat a nahradit vydatnou porcí betonu a skla, bude ta debata výživná. A najdete skalní zastánce obou pólů: zachovat všechno a za každou cenu – nebo všechno staré a zpátečnické zbořit a nahradit tím, co se teď zdá pokrokové.

Před pár dny jsme se na to podívali ve speciální příloze Budoucnost železnice. Šéf Správy železnic Jiří Svoboda v ní zřejmě vůbec poprvé vytyčil jasná kritéria pro to, co zachovat a co ne.

