Nástup telemedicíny výrazně urychlila covidová pandemie. Ukázalo se, že mnohé zdravotní problémy lze vyřešit online nebo po telefonu. Lékaři také začali vystavovat eRecept a psát eNeschopenku. Přesto stát za soukromým sektorem zaostává. Aplikace, které vznikají, jsou již na zcela jiné úrovni. Ulehčují urgentnímu příjmu, lékařům pomáhají s administrativou a pomocí chytrých technologií dokážou vyhodnotit zdravotní stav pacienta.

„Pomáháme také sledovat chronické pacienty s diabetem, kardiologickými problémy, alergiky anebo společně s Ústavem pro matku a dítě v Podolí také nastávající maminky,“ říká zakladatel úspěšné telemedicínské aplikace Meddi app a majitel firmy Meddi hub Jiří Pecina.

Své služby ale telemedicína rozšiřuje pomalu do všech oborů, například do psychiatrie nebo rehabilitace. „Připravujeme zajímavý projekt s Psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích. V Kladrubech zase probíhal velmi hezký program pro rehabilitaci pacientů. Lidé se v pohybovém centru naučili cvičit a pak už třeba osm pacientů na dálku sledoval specialista a říkal jim, co případně dělají špatně,“ dodává Pecina.

Donedávna se očekávalo, že telemedicína dokáže nahradit zhruba 30 procent návštěv. Podle Peciny to ale bude mnohem více. „Blížíme se k padesáti procentům,“ dodává. Aby se telemedicína pořádně rozjela, bude podle něj třeba vznik centrálních registrů, na které se budou moci jednotlivé aplikace připojit. Ty by podle odhadů ministerstva zdravotnictví měly být funkční za dva až tři roky.

Podcast byl natočen ve spolupráci se společností Meddi hub.