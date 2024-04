V noci na neděli celý svět s napětím sledoval prolomení dalšího geopolitického tabu. To když íránský režim zaútočil z vlastního území na Izrael. A i když Teherán podle všeho o ostrou válku s židovským státem nestojí, Západ dělal vše pro to, aby se situace nezvrtla. Tedy aby se skutečně nerozhořel nebezpečný střet mezi dvěma státy, které mají jadernou zbraň nebo o ni usilují. Zda se to povedlo, zatím nevíme, ostatně ještě večer jednal izraelský válečný kabinet o tom, zda provede odvetnou akci, či zda vyhoví přání USA, aby už situaci dál neeskaloval. Co ale víme daleko lépe, jsou okolnosti, které k tomu celému vedly. A také to, co tedy vlastně Írán chtěl a proč. V Ranním brífinku to vysvětluje expert HN na oblast Blízkého východu Pavel Pawluscha Novotný.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.