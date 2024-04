Průměrná úroková sazba u nových hypoték dál klesá – v březnu se dostala na 5,19 procenta, vyplývá ze srovnání Hypomonitoru, které zveřejňuje Česká bankovní asociace. Samozřejmě je to ještě hodně daleko od levných časů, kdy banky úročily hypotéky pod dvě procenta, na druhou stranu je to nejméně od léta 2022, navíc s výhledem na další pokles. Jak to vypadá na straně nabídky nemovitostí a hlavně jejich cen – na to v Ranním brífinku odpoví Aleš Vojíř, který má ve vydavatelství Economia na starosti datovou žurnalistiku a vizualizaci dat.

