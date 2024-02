Po opětovném nástupu vlády Roberta Fica se Slovensko ponořilo do blbé nálady. Čistky v bezpečnostních složkách, zásahy do justice, lísání se k Rusku, nostalgie po normalizačních časech, to všechno je pod Tatrami realitou. Část lidí proti tomu protestuje, čím dál tím víc Slováků se ale spíše noří do jakési frustrace a apatie. Naopak v sousedním Maďarsku se stojaté vody autoritářského režimu Viktora Orbána rozhýbaly, když kvůli skandálu spojeném s kontroverzní milostí rezignovala tamní prezidentka Katalin Nováková. Co se to děje v regionu střední Evropy a co to může znamenat pro nás? V Ranním brífinku odpovídá hlavní analytik Hospodářských novin Martin Ehl.

