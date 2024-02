Dnešní Ranní brífink je trochu netradiční. Více než o byznysu tentokrát bude řeč o tom, jak spolu vycházejí „boomeři“ a „vločky“ – neboli generace plus minus padesátníků s lidmi o tři desetiletí mladšími. Říká se o nich, že si příliš nerozumějí. Petr Honzejk a Veronika Capáková se rozhodli, že to zkusí „prokopnout“, a spouštějí nový podcast Generační konflikt. V prvním díle řeší třeba to, že v krizi jsou oba. V jaké konkrétně? A co dalšího spolu budou řešit? Uslyšíte přímo od autorů v Ranním brífinku.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.