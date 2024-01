Až do pondělního večera stávkují v Německu strojvedoucí. Při cestování vlakem je potřeba počítat s výraznými omezeními, většina spojů pravděpodobně vůbec nevyjede. „Protesty se neustále stupňují, je to poprvé, co zastaví provoz také během páteční a nedělní dopravní špičky,“ upozorňuje v Ranním brífinku reportér Hospodářských novin Jan Brož. Jak se Němci vypořádávají s přibývajícími protesty a mají strojvedoucí šanci, že se jim podaří dosáhnout splnění jejich požadavků? Také na to odpovíme v dnešním podcastu.

