Dobrý den z Hospodářek, je pátek 19. ledna. Dnes se podíváme na důvody, proč se to začalo mlít v jedné z vládních stran – KDU ČSL. Otázky, na které budeme hledat odpovědi, jsou prosté: Je předseda lidovců Marian Jurečka úplně odepsaný? Kdo by ho mohl nahradit? A pomohla by vůbec skomírající partaji výměna šéfa? Já jsem Petr Honzejk a rozebereme to společně s kolegou Ondřejem Leinertem hned po několika byznysových zprávách!

