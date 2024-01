Použité petky a plechovky se mají brzy přesunout ze žlutých odpadních kontejnerů do automatů na vratné lahve. Obce tak přijdou o zdroj příjmů, podle ministra životního prostředí se ale „zahojí“ jinde. Jak přesně resort radnice uklidňuje a jak by měl vlastně celý systém fungovat, to v dnešním Ranním brífinku vysvětluje reportérka Hospodářských novin Jitka Vlková.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.