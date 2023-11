Velké firmy v Česku budou muset od příštího roku připravovat ESG reporty. Většina z nich se nyní zaměřuje především na aspekt E, tedy na svou environmentální stopu. Ne ovšem JTI, japonská tabáková společnost. Ta se jako jedna z mála v Česku zaměřuje na pilíř S, tedy sociální aspekt svého působení.

A právě sociální působení firem bylo také hlavním tématem konference Good Company Circle, jejíž první ročník se konal na konci listopadu na pražském Výstavišti. „Chtěli jsme touto konferencí vytvořit platformu, kde se může potkat neziskový a komerční sektor. Společně budou moci rozjet projekty a propojit různé náhledy na ESG ještě před tím, než povinnost reportingu vejde v platnost,“ říká Eva Prokešová, manažerka JT International pro komunikaci a CSR pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Největším problémem při spolupráci firem s neziskovkami je podle Jiřího Sochora, manažera vnějších vztahů a komunikace v JTI, nedostatek informací. „S tímto cílem jsme připravili i tuto konferenci, tedy poskytnout lepší přehled a inspirovat ostatní,“ zmínil Sochor. Dodal, že nejlepší je, když si firmy interně určí, jaké mají cíle a pak najdou partnera.

„A společně se pak pustíte do projektu, který je dlouhodobý. Máme také rádi projekty, kde si pak lidé pomohou sami. My akorát poskytneme to první šťouchnutí,“ říká s nadsázkou Sochor.

JTI je už čtrnáctým rokem partnerem neziskové organizace Život 90, která pomáhá seniorům. „Vždy jsme si říkali, jak ještě dál posunout tu naši spolupráci a rozšířit ji i na projekty, které pomohou jak seniorům, tak například fyzicky postiženým,“ doplnila Prokešová. JTI přitom podle slov Prokešové nejde o to být svou podporou vidět, budovat na ní PR. Až na jednu výjimku nikde v sídle Života 90 není vyvěšeno ani logo společnosti.