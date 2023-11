V roce 1947 připadal 29. listopad na sobotu. A právě v ten den přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci, podle které se měla rozdělit britská Palestina na dva státy – židovský a arabský. Ambiciózní plán v praxi vyšel ale jen napůl. Židé sice vyhlásili v květnu 1948 nezávislý stát Izrael, kterému ale zároveň Palestinci vyhlásili válku. A následný konflikt trvá dodnes. Co v tomto kontextu představuje brutální útok hnutí Hamás ze 7. října a odveta Izraele? „Mohl by to být nový impulz, který by mohl dostat aktéry konfliktu, ale třeba i mezinárodní společenství pod tlak, že je už potřeba s tím něco dělat a oživit mírový proces,“ říká v Ranním brífinku bývalý novinář, blízkovýchodní zpravodaj a dnes vedoucí centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček.

