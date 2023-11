Kybernetických útoků na firmy přibývá. Podniky ale v mnoha případech začnou dbát na svoji ochranu až ve chvíli, když už je pozdě. Takový přístup může nejen poničit reputaci firem na trhu, respektive důvěru v ně, ale negativně se projeví také v jejich hospodaření, a to kvůli nákladům na nápravu škod. Jejich objem závisí na rozsahu útoku i množství lidí, kteří se musí věnovat řešení problémů.

„Společnost musí například zaplatit svým dodavatelům technologií, kteří uvedou věci do původního stavu. Stojí jí to platby za přesčasy vlastních zaměstnanců, kteří musí leckdy pracovat i o víkendu. Existuje velké množství nepřímých nákladů, které ani nelze spočítat,“ říká v podcastu HN Zdeněk Grmela, ředitel pro oblast cyber security z T-Business, divize pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile.

Podle Grmely myslí na kybernetickou bezpečnost v Česku hlavně firmy se zahraničními vlastníky. Matky těchto podniků totiž tuzemský management tlačí k tomu, aby se problému více věnoval.

Jako největší rezervu, kterou firmy v kyberbezpečnosti mají, označuje Grmela lidský faktor. „Stále hodně investují pouze do technologií. Chtějí si něco koupit, ale občas zapomínají, že k tomu nemají správně vycvičený tým, správně vycvičené oddělení bezpečnosti,“ uvádí. Zároveň dodává, že zlepšit by se mělo i školení zaměstnanců. A to tak, aby přestalo připomínat internetový rychlokurz, který lidé absolvují, aniž by si z něj něco odnesli.