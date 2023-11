Pokud by se teď konaly volby do Poslanecké sněmovny, vyhrálo by hnutí ANO. To je výsledek mnoha průzkumů z poslední doby. Ten aktuální od agentury Median je zajímavý tím, jak moc by Andrej Babiš ostatní porazil. A odpověď je jednoduchá: drtivě. Nůžky mezi ANO a vládními stranami se rozevírají. Konkrétní zmapování nálad ve společnosti ale nabízí mnohem víc. Odhaluje totiž prostor pro vznik nové politické strany. Podle komentátora Petra Honzejka by měla prosazovat inovace i euro. „Hodně by záleželo na názvu. Kdyby tady vzniklo po vzoru Slovenska něco jako Progresivní Česko, tak by to mohlo fungovat,“ říká v Ranním brífinku Honzejk.

