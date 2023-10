Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky, je dalším hostem v nové podcastové sérii Hospodářských novin s názvem reVize Česka. Ta navazuje na úspěšnou jarní konferenci uspořádanou v partnerství s podnikatelskou iniciativou Druhá ekonomická transformace, která sdružuje významné tuzemské byznysmeny a chce pomoci změnit republiku v dalších třech dekádách v otevřenou a úspěšnou zemi. Všechny předchozí podcasty najdete zde.

Jak jsou na tom Češi s udržitelností? Řeší se u nás dostatečně aspekty cirkulární ekonomiky? Do jaké míry je provázaná s Green Dealem? Proč by se Česko mělo inspirovat v Nizozemsku? Jaké jsou dobré příklady cirkulární ekonomiky v českém byznysu a jakou roli by měl v tomto ohledu hrát stát? Nejen na to v podcastu odpovídá Soňa Klepek Jonášová. Zde výběr pěti témat, která v podcastu zazní, včetně času, kdy je najdete.

Redesign celého systému

00:45 – „Cirkulární ekonomika není o vracení odpadu zpátky do života, ale o redesignu celého systému. Cirkulární ekonomika stojí na tom, že se snažíme navrhovat věci tak, aby vydržely, aby byly opravitelné a kvalitní. Mluvím především o výrobcích z oblasti elektroniky nebo automobilového či textilního průmyslu.“

Češi? Měli bychom se zlepšit

4:22 – „Nejsme na tom úplně dobře. Zejména u odpadů data mluví o tom, že se nám daří vracet do oběhu osm až deset procent materiálů. Nicméně nerada cituji statistická data, protože když se ponoříte do systému jejich sběru, zjistíte velké nepřesnosti. V Nizozemsku dokážou vracet do oběhu asi 25 procent materiálů, které se stanou odpadem.“

Cirkulární ekonomika nezastavuje pokrok

8:57 – „Budoucnost bude kompromisem. Pořád bude skvělý servis, budeme mít digitální služby a nechci, aby někdo vnímal, že cirkulární ekonomika zastavuje pokrok, ale bude tam jistý kompromis v tom, co je možné si opravit v místě nebo v síti servisů.“

Dobrý příklad cirkularity z Nizozemska

23:45 – „S Nizozemci se teď intenzivně bavíme o tom, aby nám předali příklad dobré praxe, což je i v jejich zájmu. Koneckonců si tím mohou vytvořit část trhu pro své produkty, protože jsme na volném trhu.“

Osobní život ve střídmosti

35:10 – „Je dobré si uvědomit, co člověk k životu potřebuje, co ho činí šťastným. Že to nemusí být nutně obrovský dům postavený na zelené ploše. Žijeme v malém pražském pronajatém bytě, máme auto na leasing, který sdílíme s více organizacemi. Žijeme tak, že si pořizujeme jen to, co opravdu potřebujeme, co nám dělá radost. Ano, jezdíme autem, ale i to je střídmé, kombinujeme to s dalšími dopravními prostředky. A nejsme aktivističtí ve volbě jednoho správného směru.“