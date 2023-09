Pokud by v Česku existoval nějaký žebříček známosti vesnic se dvěma stovkami obyvatel, východomoravský Hostětín by se určitě umístil na jedné z předních příček. Proslul svými aktivitami v oblasti udržitelnosti a ekologie, před 13 lety jej dokonce navštívil princ Charles, dnes král Karel III. Letos aktivity Hostětína ocenila i odborná porota soutěže Zelená obec roku, kterou pořádá ČSOB ve spolupráci s Hospodářskými novinami, když vesnici v podhůří Bílých Karpat vyhlásila vítězem v kategorii obcí do 1000 obyvatel.

„Teď jsme skoro Mekka ekologických projektů, ale vzniklo to jednoduše – obec potřebovala čističku a ta kořenová byla levnější než klasická,“ popisuje v podcastu první projekt z druhé poloviny 90. let současný starosta Daniel Šenkeřík. Obec tehdy trápila stavební uzávěra, zároveň ale neměla dost peněz na výstavbu klasické čistírny odpadních vod. Následovaly další projekty, jako je stavba obecní výtopny na dřevní štěpku nebo instalace prvních fotovoltaických panelů. Právě v tomto směru má obec další velké plány, vše ale podle starosty závisí na tom, v jaké podobě projde legislativním procesem zákon tzv. lex OZE II, který se zabývá komunitní energetikou.