Dobré jitro z Hospodářek, je pátek a polovina září. Byznys se opět rozjel naplno, protože už jsou v podstatě Vánoce a všichni dobře víme, že příští tři podzimní měsíce rozhodnou o úspěchu celého roku. Dnes bude také zahájena stavba cyklostezky mezi Voticemi a Olbramovicemi na Benešovsku, která vás přivede téměř až na Čapák.

Ti z vás, kteří jezdí do jižních Čech nebo do Vídně pravidelně, dobře vědí, že si ji řidiči budou moct každý pátek odpoledne a v neděli večer detailně prohlédnout v nekonečných zácpách. Dálnice na jih Evropy totiž pořád chybí a zdá se, že ji neprotlačí žádná politická reprezentace. Fotit se na cyklostezkách, to je jednodušší. Užijte víkend, foťte, od mikrofonu Ranního brífinku vás zdraví Jaroslav Mašek.

Hlavním hostem dnešního Ranního brífinku je Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin, která detailně sledovala poslední události ohledně exportu čínských elektromobilů do Evropy. Hovoří také o tom, jak může jejich úspěch ovlivnit českou ekonomiku.

V tomto podcastu držíme krátký formát, právě tak na cestu do práce nebo k rychlé kávě, když jste na home officu. A budeme rádi, když si nás každé ráno najdete na webových stránkách HN nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

