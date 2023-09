Meziroční růst cen se definitivně usadil na jednociferných hodnotách, výraznější pokles inflace směrem k cíli centrální banky ale nastane nejdřív v lednu. Alespoň to očekává prognóza ČNB. Jak to bude ve skutečnosti, je ale podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka velmi těžké odhadovat. „Až v lednu se ukáže, jak moc si lidé zvykli na to, že je normální zdražovat o pět šest procent – to znamená, jestli při tom velkém přeceňování budou obchodníci zvyšovat ceny výrazněji, než tomu bylo v dobách normální inflace,“ říká Marek v Ranním brífinku.

