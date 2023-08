Pár dní před začátkem školního roku probíhají v mnoha rodinách manévry, které by měly připravit děti do školy. Co je a není zbytečné, na co by si měli rodiče dát pozor a jestli dává smysl opakování látky z minulého roku, nejen o tom jsme se v Ranním brífinku bavili s psychoterapeutkou Hanou Mezerovou.

