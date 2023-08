Tahle země není pro chudý. Češi jezdí kvůli vysokým cenám čím dál více nakupovat do sousedních zemí. Zejména do Polska, ale i do všech ostatních. A to včetně Německa. Potraviny, benzin, ale i nábytek nebo stavebniny tam vyjdou často o desítky procent levněji než u nás. A rostoucí nákupy v zahraničí dokazují i data z českých platebních karet. Co to vypovídá o našem trhu? A souvisí to nějak s celkovým stavem tuzemské ekonomiky? „Jeden z nástrojů, který by mohl spotřebitelům pomoci, je nejen srovnávač cen mezi českými řetězci, ale také mezi řetězci v zahraničí, především v Polsku. Překvapuje mě, že to ještě nikdo neudělal,“ říká v Ranním brífinku hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

