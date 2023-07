Oprav dům po babičce. To je název i hlavní motto nového dotačního programu ministerstva životního prostředí, který svou štědrostí spolehlivě překonává veškeré dosavadní kotlíkové i zateplovací dotace. Česko ještě nikdy ve své historii nerozdělilo mezi lidi na opravy jejich domů tolik peněz. Na zateplení mohou žadatelé z evropských peněz získat až milion korun, a to dopředu. A na další statisíce si mohou sáhnout kombinací se stávajícím programem Nová zelená úsporám. Podle výkonného ředitele portálu Nejřemeslníci.cz Martina Ekrta to nevyhnutelně povede ke zdražování materiálů. Dotace mohou také oživit „klondike“ z doby energetické krize. „Bojím se, že nepůjde ani tak o cenu a její růst, ale o to, že zákazníci nedostanou to, co původně chtěli,“ říká v Ranním brífinku Ekrt.

