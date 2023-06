Už ve čtvrtek 15. června se dozvíme, která města a vesnice zvítězily v prvním ročníku soutěže Zelená obec roku. Do ní se mohly hlásit obce se zajímavými projekty v oblasti životního prostředí, nakládání s odpady nebo třeba úspor energie. O vítězích pak rozhodovala odborná porota. Jejím členem byl i Milan Kazda, starosta obce Kněžice, která se už před lety rozhodla, že se stane energeticky soběstačnou.

„Nechtěli jsme být závislí ani na uhlí, ani na plynu, a když jsme si to všechno dali dohromady, vycházel nám z toho nejlépe biomasový zdroj a bioplynová stanice, která bude umět zpracovávat odpady,“ popisuje starosta Kazda. Zpočátku museli obyvatele o této myšlence přesvědčovat, nakonec se ale zájem ukázal větší, než původně plánovali.

Se svými plány se navíc trefili do vhodného období. „Tehdy byla provozní podpora na výrobu elektrické energie. V roce 2013 se ale tato podpora překlopila do provozní podpory tepla. Takže pokud bychom chtěli udělat to, co před 20 lety, tak už nám to ekonomicky nevyjde,“ vysvětluje starosta.

Vnímá, že v poslední době, zvlášť po energetické krizi způsobené ruskou invazí na Ukrajinu, výrazně vzrostl zájem o udržitelnost. „Těch obcí, studentů, soukromých firem, které se k nám hlásí na exkurze, je takové množství, jaké si posledních deset let nepamatuji. Snažíme se jim ale předat i negativní zkušenosti, aby se případní zájemci vyhnuli chybám,“ dodává.