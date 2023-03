Světové trhy se v pondělí probraly s těžkou kocovinou po divokém víkendu. Ve Spojených státech došlo v pátek k největšímu kolapsu banky od poslední finanční krize z roku 2008. Tamní úřady sáhly k výjimečnému kroku a už během obchodování na burze uzavřely Silicon Valley Bank. Už předtím padla kalifornská banka Silvergate a v neděli pak úřady zavřely Signature Bank. Krachy nevyhnutelně zasáhly akcie celého bankovního sektoru a poslaly globální finanční trhy do červených čísel. Negativní nálada dorazila i do Evropy, a tedy i do Česka. A i tady banky výrazně ztrácejí. Jak je situace vážná a čím se liší od celosvětové krize z roku 2008, na to v Ranním brífinku odpovídá expert Hospodářských novin na finanční trhy David Busta.

