Jednu prezidentskou volbu má Česko čerstvě za sebou a už se naplno diskutuje o tom, jak bude vypadat ta příští. Vláda už schválila návrh na zkrácení všech nadcházejících hlasování ze dvou dnů na jeden a nyní se pustila do úvah o potřebných podpisech pro kandidaturu na hlavu státu. Do budoucna by se tak mohla upřednostňovat kvalita nad kvantitou, a stačit by tak mohlo výrazně méně podpisů, ale zato ověřených. Česko si za vzor bere sousední Rakousko, ale například podle ústavního právníka Jana Kysely se Rakušané naopak ohlížejí po českém modelu.

