Většina českých firem investuje do vzdělávání svých lidí. Potvrzuje to i výzkum vzdělávacícho portálu Seduo, ze kterého vyplývá, že peníze na něj najdou dvě třetiny firem. A pokud už společnosti musí šetřit, najdou raději jinou cestu než je vzdělávání zaměstnanců. Právě edukace ve firmách je podle analytika pracovního trhu Tomáše Ervína Dombrovského klíčová pro to, aby se Česká republika posunula od montovny Evropy směrem k západním zemím, jejichž ekonomika je založena na vzdělání a inovacích.

Nejde přitom jen o samotné zvyšování kvalifikace. Lidé díky vzdělávání cítí s firmou větší sounáležitost a jsou ochotnější jednat v případě potřeby samostatně. „Firma tak vtáhne zaměstnance do svého ekosystému, tím pádem mají větší chuť participovat na celku,“ říká v rozhovoru pro HN Dombrovský.