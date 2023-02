Dobré ráno z Hospodářek, je čtvrtek 2. února a jako každý rok touto dobou si vzpomenu na skvělý film s Billem Murrayem Na hromnice o den více. Skutečně bych vám nepřál, abyste se mnou museli vstávat každý den. Od mikrofonu Ranního brífinku vás zdraví Jaroslav Mašek.

Dnes s politickým reportérem Ondřejem Leinertem probereme aktivitu prvních dní u zvoleného prezidenta Petra Pavla. Rozhodně to nevypadá, že by chtěl zůstávat ve stínu (nebo v pyžámku), vzal to hodně zostra. Neuškodí to českým firmám?

