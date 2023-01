Připravili jsme pro vás speciální volební víkendový brífink. Jak to vypadalo ve volebních štábech u Petra Pavla a Andreje Babiše, co čekat od nového prezidenta a proč má větší šanci zasypávat příkopy, než to původně vypadalo? O tom všem hovořili šéfka domácího oddělení Michaela Ryšavá, její zástupce a hlavní politický reportér HN Ondřej Leinert a redaktorka Veronika Capáková, která byla ve volebním štábu Andreje Babiše.

