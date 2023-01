Znechutit a otrávit voliče, aby jich co nejvíce nepřišlo. To je jediná šance předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jak porazit generála ve výslužbě Petra Pavla. V Ranním brífinku to řekl analytik společnosti Kantar Pavel Ranocha. Aby bývalý premiér vyhrál, potřeboval by podle něj odradit od volby vyšší statisíce lidí. Nové voliče už totiž nemá kde brát. „Teď bych si na Andreje Babiše nevsadil. Ale možná jen nemám dost bujnou fantazii na to, abych si představil, co se bude dít mezi prvním a druhým kolem,“ říká Ranocha.

