Investiční podcast MoneyPenny se tentokrát zaměřil na investice do vzdělání. A jedním z nejzajímavějších způsobů, jak si zajistit vyšší mzdu a jisté pracovní místo, je naučit se programovat. Provozní ředitelka Barbora Wachtlová z Green Fox Academy pak Davidovi se Šimonem vysvětluje, co by se měli naučit, pokud chtějí vydělávat hodně peněz.

Tento i další díly našeho investičního podcastu MoneyPenny si můžete poslechnout také v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

A nezapomeňte odebírat investiční newsletter Peníze HN.