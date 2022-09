Barbora Školová vystudovala biochemii na Masarykově univerzitě. V oboru se cítila dobře, nedařilo se jí ale najít uplatnění v praxi. Během přípravy na doktorské studium navíc zjistila, že jako žena před třicítkou si musí vybrat – laboratoř, doktorát, nebo dítě. Nakonec se proto rozhodla pro vstup do nových vod a nastoupila na rekvalifikační kurz do IT. Informační technologie jsou v Česku zatím stále vnímány jako spíše mužský obor, což dokazují i čísla – podíl mužů a žen odpovídá poměru čtyři ku jedné. Podle studie Digital Futures Index z dílny Microsoftu naše země v úrovni digitálních znalostí žen zaostává oproti průměru střední a východní Evropy. Jakékoliv zlepšení v této oblasti přitom znamená zlepšení produktivity pro celou společnost.

Školová úspěšně absolvovala několik kurzů, během nichž se naučila základy programování. Práci se jí ze začátku nedařilo najít, protože firmy v době covidu nechtěly zaučovat nováčky na dálku. V pátém měsíci těhotenství se na ni ale usmálo štěstí a získala práci v Českém skautu, kde se věnuje analýze dat. Podcast s vědkyní Barborou Školovou, která našla uplatnění v IT, vznikl v rámci projektu Na vlně inovací, na kterém spolupracují Hospodářské noviny a Microsoft.